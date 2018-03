Trump sopesa elevar edad mínima para compra de armas

El presidente Donald Trump dijo el lunes en Twitter que está “viendo casos y fallos en las cortes” antes de tomar una decisión sobre elevar el límite de edad para comprar algunas armas, y agregó que “no hay mucho apoyo político (por decirlo amablemente)”.

El mandatario escribió el tuit después de que la Casa Blanca presentó un plan para impedir los tiroteos en las escuelas pero no incluye el aumento de la edad mínima a 21 años para que una persona pueda comprar un arma de asalto, aspecto que apoyaba Trump. La propuesta también deja fuera la cuestión de armar a maestros en comunidades estatales y locales.

….On 18 to 21 Age Limits, watching court cases and rulings before acting. States are making this decision. Things are moving rapidly on this, but not much political support (to put it mildly).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 12, 2018