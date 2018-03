Trump: Segunda Enmienda constitucional nunca será derogada

El presidente Donald Trump tuiteó el miércoles que la Segunda Enmienda constitucional _que garantiza el derecho de portar armas_ “nunca” será derogada e instó a votar por los republicanos en las elecciones legislativas de noviembre porque este partido debe controlar “siempre” la Corte Suprema.

En la víspera, el juez de la Corte Suprema retirado John Paul Stevens escribió en una columna en el diario New York Times que se debe derogar la enmienda para facilitarle al Congreso la aprobación de leyes de control de armamentos.

La masacre de 17 personas en una escuela secundaria en Parkland, Florida, el mes pasado, dieron nuevo impulso a la campaña por el control de armamentos, con marchas de cientos de miles en ciudades de todo el país.

“¡LA SEGUNDA ENMIENDA NUNCA SERÁ DEROGADA!”, tuiteó Trump el miércoles. “Por más que los demócratas lo quieran y a pesar de las palabras de ayer del exjuez de la Corte Suprema Stevens, DE NINGUNA MANERA. Necesitamos más republicanos en 2018 y SIEMPRE debemos controlar la Corte Suprema”.

THE SECOND AMENDMENT WILL NEVER BE REPEALED! As much as Democrats would like to see this happen, and despite the words yesterday of former Supreme Court Justice Stevens, NO WAY. We need more Republicans in 2018 and must ALWAYS hold the Supreme Court!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2018