El hijo del presidente Donald Trump dijo a la Comisión Judicial del Senado que no recordaba haber discutido la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones con su padre, de acuerdo con transcripciones de esa audiencia difundidas el miércoles.

La comisión difundió más de 1,800 páginas de transcripciones de las entrevistas con Donald Trump Jr. y otros que se reunieron con una abogada rusa en la Torre Trump de Nueva York antes de la elección de 2016.

Trump hijo se negó a responder a muchas preguntas, entre ellas de si habló sobre la investigación rusa con su padre. También dijo que no le parecía mal haber asistido a la reunión en la Torre Trump donde le prometieron información que incriminaría a Hillary Clinton.

Esa reunión está siendo analizada por el fiscal especial Robert Mueller en el marco de su investigación sobre la injerencia rusa.

La comisión entrevistó a otros cuatro asistentes a la reunión en la Torre Trump: el publicista Rob Goldstone, que organizó el encuentro con la promesa de información sobre Clinton; el cabildero ruso estadounidense Rinat Akhmetshin; Ike Kaveladze, socio de una firma inmobiliaria con sede en Moscú, y un traductor.

La comisión no entrevistó a Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa que fue participante crucial del encuentro. Pero el panel dio a conocer sus respuestas escritas a una carta que le envió el presidente de la comisión, el senador republicano Chuck Grassley, el año pasado.

El panel tampoco pudo entrevistar al yerno de Trump, Jared Kushner, ni al ex jefe de campaña del presidente, Paul Manafort, ambos asistentes a la reunión. Pero dio a conocer una página de apuntes que Manafort tomó en su teléfono durante la reunión.

