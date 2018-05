El presidente Donald Trump dijo el martes que su esposa Melania saldrá del hospital en unos días, tras recibir tratamiento por un trastorno renal que de acuerdo con la Casa Blanca no es canceroso.

“Nuestra gran Primera Dama evoluciona realmente bien. Dejará hospital en 2 o 3 días. ¡Gracias por tanto amor y apoyo!”, tuiteó el presidente.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 15, 2018