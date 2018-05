El presidente, Donald Trump, defendió el lunes a su nominada para dirigir la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Gina Haspel, ante la multitud de críticas recibidas por su presunta participación en las torturas cometidas tras los atentados del 11 de Septiembre de 2001.

“Mi muy respetada nominada para ser la directora de la CIA, Gina Haspel, ha sido criticada porque fue demasiado dura con los terroristas”, dijo Trump en su cuenta oficial de Twitter.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018