Stormy Daniels dijo haber mantenido un encuentro sexual con Donald Trump renovó el domingo sus esfuerzos para intentar que el presidente de Estados Unidos responda a las preguntas de su abogado bajo juramento.

Un abogado que representa a Stormy Daniels presentó la petición en una corte federal en Los Ángeles. Michael Avenatti busca que se celebre un juicio con jurado y quiere un testimonio de Trump y su letrado personal, Michael Cohen, sobre el pago de 130,000 dólares realizado a Daniels días antes de la elección presidencial de 2016 como parte de un acuerdo de confidencialidad que ella busca invalidar.

La semana pasada, Trump respondió por primera vez preguntas sobre Daniels asegurando que desconocía el pago efectuado por Cohen y añadiendo que no sabía de dónde salió el dinero. La Casa Blanca dijo que el mandatario niega la relación y Cohen ha mantenido que realizó el pago con su propio dinero, sin la ayuda de Trump Organization ni del equipo de campaña del presidente.

Cohen no respondió de inmediato el domingo a una petición de comentarios.

Be clear: We will NEVER accept any settlement, regardless of the amount of money, that does not include Mr. Cohen and Mr. Trump coming 100% (meaning 100%) clean with the American people. People that say this is about money haven’t been paying attention. #searchforthetruth #basta

— Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) March 31, 2018