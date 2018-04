Renuncia congresista republicano Patrick Meehan. El legislador republicano de la Cámara de Representantes, anunció el viernes su dimisión del cargo meses después de que se conociera que había sido acusado de acoso sexual por una mujer de su equipo y mientras era investigado por la cámara.

Según informó su oficina en un comunicado, Meehan presentó su carta de dimisión al presidente de la Cámara Baja, Paul Ryan, y al gobernador del estado de Pensilvania -del que proviene-, Tom Wolf.

Meehan, who previously announced his retirement from Congress following reports he had paid a secret settlement to a staffer who accused him of harassment, resigned outright on Friday https://t.co/iK1SjbDSsk

— Washington Post (@washingtonpost) April 27, 2018