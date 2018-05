Polémica por comentario de Trump: inmigrantes son “animales”

El comentario del presidente Donald Trump equiparando a los inmigrantes en situación irregular con “animales” suscitó el jueves fuertes condenas de quienes consideran inapropiado ese tipo de lenguaje.

Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, envió un mensaje por Twitter declarando: Cuando nuestros antepasados vinieron a América, no eran ‘animales’, y esta gente tampoco lo es”.

When all of our great-great-grandparents came to America they weren’t “animals,” and these people aren’t either.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) May 16, 2018