Paul Ryan se retira: el presidente de la Cámara de Representantes anunció el miércoles que no buscará la reelección – una decisión que lo colocó en el centro de la atención pública y que levantó preocupación entre miembros de su partido de perder la mayoría legislativa en noviembre, informó la agencia The Associated Press.

A continuación te presentamos 5 datos interesantes sobre el famoso republicano.

Paul Davis Ryan nació en Janesville, Wisconsin, hijo de un exitoso abogado y nieto de un alto fiscal federal. Ryan creció en una residencia colonial y sus parientes lejanos incluyen a importantes inversionistas, ejecutivos empresariales y dueños de compañías constructoras, reseñó un artículo del diario Los Angeles Times.

En 1986, cuando tenía 16 años, Ryan descubrió a su padre, Paul Murray Ryan, muerto tras sufrir un ataque cardíaco. El acontecimiento sacudió a la familia. “Nunca pudimos olvidar lo ocurrido; recordamos cada minuto de ello”, dijo al respecto su hermano Tobin, según el sitio paulryan.house.gov.

Serving as speaker has been one of my life’s great honors. I’m proud of all we’ve done & am ready for new prioritie… https://t.co/9H2E8CLK0Q

El republicano fue elegido al cargo en octubre de 2015 tras el retiró de John Boehner. Su ascenso al poder estuvo potenciado por el poderío económico y político de su familia, según el sitio paulryan.house.gov.

Su segundo nombre es Davis, por lo que de niño lo llamaban “P.D.”, que pronunciaban como “Petey”. Le disgustaba mucho. Lo que sí le agrada bastante, según el sitio politico, es escuchar música en su iPod para ignorar a reporteros en la capital; entre sus artistas favoritos están Beethoven y Led Zeppenlin.

El año pasado Ryan pidió a Donald Trump que mantuviera el programa migratorio proclamado por el expresidente Barack Obama, conocido como DACA y que ha protegido de la deportación a 800,000 jóvenes indocumentados.

“Esta gente está en el limbo, son niños que no conocen otro país, a los que sus padres trajeron aquí y que no conocen otro hogar. Realmente creo que debe haber una solución legislativa y eso es en lo que estamos trabajando y queremos tranquilizar a la gente”, dijo Ryan.

El legislador de 48 años anunció su plan el miércoles por la mañana en una reunión de su bloque a puertas cerradas, según algunos de los presentes. Su tono era sombrío y leyó un discurso preparado.

Serving as speaker has been a great honor. Now, with all three of my kids in their teens, I am ready to set new priorities. I intend to serve my full term as I was elected to do. But I will be retiring in January, leaving this majority in good hands and with a bright future. pic.twitter.com/LfyZtZOIn4

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) April 11, 2018