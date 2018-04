Candidata para jueza es antiaborto: Wendy Vitter, la nominada del presidente Donald Trump para jueza federal del Distrito Oriental de Luisiana, evitó el miércoles decir si está de acuerdo con el caso Brown v. Board of Education, que terminó la segregación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos, informa el periódico digital HuffPost.

Durante la audiencia de su confirmación, la abogada de Nueva Orleans no dio una respuesta clara a la consulta del senador demócrata por el estado de Connecticut, Richard Blumenthal, sobre su postura respecto al caso.

WATCH: During her confirmation hearing this morning (yes, this morning – in 2018), judicial nominee Wendy Vitter refused to say whether she agreed with the result in Brown v. Board of Education. #UnfitToJudge pic.twitter.com/RWroh0XUIC

— The Leadership Conference (@civilrightsorg) April 11, 2018