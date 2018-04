Más líderes se unen a Trump en ausencia a VIII Cumbre de las Américas

Una creciente lista de líderes se une al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la decisión de enviar a un reemplazo a la VIII Cumbre de las Américas.

La reunión regional de líderes del Hemisferio Occidental comenzará la tarde del viernes en Perú sin la presencia de al menos otros cuatro presidentes además de Trump.

El cubano Raúl Castro y el mandatario de Nicaragua Daniel Ortega aún no han confirmado su asistencia, dijo a The Associated Press la cancillería de Perú, el país anfitrión.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, regresó a su país después de que aparecieran fotos que indicaban que tres periodistas secuestrados por un grupo disidente colombiano habrían sido asesinados.

Líderes de El Salvador, Guatemala y Paraguay anunciaron en los últimos días que enviarían suplentes porque debían ocuparse de asuntos domésticos.

Algunos observadores creen que la lista cada vez más reducida de presidentes programados para asistir podría ser indicativa de que los líderes están rebajando la prioridad que otorgan a la cumbre.

Algunos malos hábitos son difíciles de erradicar cuando se trata de políticos estadounidenses que viajan a América Latina.

El último error vino de la Casa Blanca antes del viaje del vicepresidente Mike Pence a Perú para asistir a la Cumbre de las Américas. La instrucción enviada a la prensa por la oficina de Pence inicialmente dijo que el vicepresidente asistiría a un banquete el viernes ofrecido por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. Pero Kuczynski renunció el mes pasado en medio de un escándalo de corrupción y fue reemplazado por Martín Vizcarra.

Para el viernes el error había sido corregido.

El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan en 1982 levantó su copa en compañía del presidente de Brasil para brindar por el pueblo de Bolivia.

Cuando le señalaron el error, bromeó: “Lo siento, vamos a ir ahora para allá”, dijo. Pero no era así y en su lugar viajó a continuación a Colombia.

