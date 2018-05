Kim Jong Un: 5 datos sobre el controversial líder asiático

Tras el anuncio el jueves del presidente Donald Trump sobre la cancelación de la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, prevista para el próximo 12 de junio, surgió interés por conocer la dinámica geopolítica en juego y la figura el controversial líder asiático.

A continuación te presentamos cinco datos que debes saber sobre Kim Jong.

No existe mucha información en los medios occidentales sobre los años de infancia del líder, pero se cree que nació en Corea del Norte. Su madre, Ko Young-hee, fue una cantante de ópera, y su padre, Kim Jong-il, fungió como dirigente del país asiático hasta su muerte en 2011, informa el sitio biography.com.

WATCH: @POTUS on his decision to cancel the planned North Korea summit. https://t.co/UlzBnkOdzs pic.twitter.com/LTKbqNDfNU

Las medidas de represión que ha ejercido el régimen contra disidentes políticos y la libertad de expresión lo han aislado del resto del mundo. Kim ha sido señalado por la ejecución de altos funcionarios que trabajaron durante el gobierno de su padre y por el encarcelamiento numerosos más, destacó el medio.

En una reunión celebrada en abril, Kim dijo al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que “aunque tengo mis reservas hacia Washington, la gente verá que no soy el tipo de persona que dispara armas nucleares hacia Corea del Sur, el (Océano) Pacífico o Estados Unidos”.

Sadly, I was forced to cancel the Summit Meeting in Singapore with Kim Jong Un. pic.twitter.com/rLwXxBxFKx

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2018