Kellyanne Conway, asesora de Trump, violó norma sobre campañas

Kellyanne Conway, asesora clave del presidente Donald Trump, violó la norma que prohíbe a los funcionarios públicos usar su posición oficial para influir en campañas políticas, determinó una agencia reguladora.

La Oficina del Asesor Legal Especial determinó que Conway violó el Acta Hatch dos veces el año pasado al hablar a favor del republicano Roy Moore y en contra del demócrata Doug Jones en la contienda por un escaño senatorial por Alabama.

“La señorita Conway, en funciones oficiales, intentó influir en la elección especial de Alabama al abogar por el éxito o el fracaso de candidatos en esa campaña”, dice el reporte.

Conway había hecho esos comentarios en entrevistas separadas en Fox News y CNN.

El director de la agencia investigativa, Henry Kerner, le envió el martes el reporte al presidente Donald Trump “para que se tome la acción disciplinaria apropiada”. Debido a que Conway fue designada por el presidente, es decisión de éste si ella debe recibir acción disciplinaria.

La Casa Blanca negó las acusaciones.

