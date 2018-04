El exdirector del FBI, James Comey, afirmó que es posible que los rusos tengan información comprometedora sobre Donald Trump, que hay “cierta evidencia de obstrucción de la justicia” en las acciones del presidente de Estados Unidos y que el mandatario es “moralmente inadecuado” para su cargo.

Comey realizó las declaraciones en una entrevista con ABC News difundida el domingo y que casi con toda seguridad intensificará su enfrentamiento verbal con el presidente, que lo despidió el año pasado y lo criticó de nuevo el domingo con una andanada de tuits en los que señaló que debería estar en prisión y lo calificó de “el PEOR director del FBI en la historia con diferencia”.

En la entrevista, que coincide con la publicación de su próximo libro, Comey ofreció su versión de los acontecimientos alrededor de su despido y las investigaciones sobre la intromisión rusa en las elecciones y el manejo de los correos electrónicos de Hillary Clinton.

My book is about ethical leadership & draws on stories from my life & lessons I learned from others. 3 presidents are in my book: 2 help illustrate the values at the heart of ethical leadership; 1 serves as a counterpoint. I hope folks read the whole thing and find it useful.

— James Comey (@Comey) April 15, 2018