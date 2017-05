Conway asegura que ser mujer le ayuda a trabajar para gobierno de Trump

La asesora de Donald Trump en la Casa Blanca Kellyanne Conway declara que su condición de mujer le ha ayudado tener una buena relación de trabajar con el presidente, informó The Hill.

“Te podría decir una excelente manera en que mi género me ha ayudado con el presidente”, dijo Conway al medio Business Insider para un artículo publicado el domingo sobre la experiencia de mujeres que trabajan para el gobierno de Trump.

Kellyanne Conway: “My gender has helped me with the president” https://t.co/Vec8TOZIMi pic.twitter.com/qATdwChQ5T — The Hill (@thehill) May 28, 2017

“Creo que hay un elemento femenino que proyectas en tu comportamiento y en el modo en que realizas tus tareas”, explicó.

There are remarkably few women in top jobs in the WH. I talked to some of them about why: https://t.co/g564m3p8HO — Eliza Relman (@eliza_relman) May 28, 2017



Conway destacó que no tiene ningún sesgo sobre Trump y que no puede haber comparaciones entre ellos:

“Las comparaciones no vienen al caso, él es mi jefe y mi mayor… no me dirijo a él por su primer nombre. Este trato me ha ayudado, creo yo, a plantear mi opinión sobre ciertos temas de modo firme pero respetuoso”, comentó.

Con información de los medios The Hill y Business Insider