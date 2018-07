El Instituto Nacional Electoral (INE) de México reportó que un total de 98,854 mexicanos en el extranjero votaron en la contienda electoral que llevó a Andrés Manuel López Obrador del partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia del país vecino.

Sin embargo, se trata de una participación muy baja tomando en cuenta que, de acuerdo a los datos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, aproximadamente 12 millones de mexicanos viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos.

Según cifras del INE en su contento hasta el sábado 30 de junio al medio día, 77 de cada cien votos llegaron desde los Estados Unidos.

Óscar Rodríguez Cabrera, Consul General de México en Houston, considera que según la información oficial que él tiene proporcionada por el INE, hasta el martes 3 de julio, 82,590 paquetes electorales fueron enviados de regreso en México.

“La cifra de votos desde el exterior ha aumentado” detalla Rodríguez Cabrera en relación a las elecciones pasadas y explica que en el 2002 un total de 32,000 mexicanos votaron en el exterior, mientras que en 2012 fueron 40,000 mexicanos los que lo hicieron.

El INE por su parte detalló que sólo reconoció como válidas para votar 79,640 credenciales de elector dentro del padrón de votantes desde el extranjero de los 141,745, que lo solicitaron hasta el 30 de abril cuando era la fecha límite para hacer el trámite.

Aún así, hubo una tendencia a la alza pues en las elecciones de hace seis años se registraron 59,115 personas para emitir su voto lo que en relación a la elección del 1 de julio marca un crecimiento de un 150 por ciento.

Los mexicanos en el extranjero pueden votar desde las elecciones de 2000 y, en ese entonces, el INE estimó que hasta un total de cuatro millones de ciudadanos viviendo fuera de su país podrían emitir su voto.

La investigación El sufragio de los mexicanos en el extranjero, una perspectiva jurídica de 2012, sw la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que “existe poco interés por inscribirse en los padrones o listas ad hoc y en la mayoría de los casos el tanto por ciento de los inscritos o registrados que ejercen el derecho de voto también es bajo”.

La investigación fue realizada por Alejandro Sánchez Sánchez y Daffne Cecilia Sánchez de Mendoza.

Los dos investigadores sostienen que las razones por las cuales los ciudadanos mexicanos en Estados Unidos no son, todavía, un factor decisivo en las elecciones responde al hecho de que los inmigrantes “están un poco o un mucho desvinculados de su país de origen, o porque al final de cuentas el gobierno que se elija no los va a gobernar (…) hasta ahora esta clase de voto no se ha ‘politizado’, como sería el caso de que grupos de poder o de interés del país en el cual se reside, tengan manifiesta inclinación por influir en los resultados finales de la elección del país de origen”.