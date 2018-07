Rosa Cabrera aún no sale de su asombro. La hispana, que lleva cerca de 30 años viviendo en la ciudad de Easly, Carolina del Sur, se despertó la mañana del pasado martes para encontrarse con una estampa desagradable. Su salón de belleza, ubicado en el mismo centro del pueblo, había sido vandalizado con mensajes racistas y antiinmigrantes.

Los textos, que decían “Regrésate a México y llévate contigo tu cultura asesina del cártel de la muerte”, fueron pintados en por lo menos tres paredes exteriores del negocio, que lleva el mismo nombre de la dueña ‘Rosa’s Hair Salon’. Además, el autor del vandalismo apedreó en varias ocasiones la puerta frontal del local.

Según la mujer, que es de origen cubano, los hechos ocurrieron entre lunes y martes.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan de más obstáculos a inmigrantes con peticiones ante USCIS

“Tiene que haber pasado entre lunes tarde o martes temprano. El martes iba a tomar un día de descanso y me llamó una amiga mía (para decirme) de que alguien había venido y había vandalizado todo alrededor del negocio. Cuando vine, la policía ya estaba aquí”, contó la mujer.

Para la propietaria, se trató de un triste mal rato que la hizo sentirse, por primera vez en sus 30 años como residente del lugar, “diferente”.

“Es muy triste porque desde que estoy aquí hace 30 años nunca había pasado nada. Por eso me mudé para acá porque es un lugar bien tranquilo. Duele porque las letras se pueden pintar pero (lo que pasó) se le queda a uno”, lamentó.

Sin embargo, miembros de la comunidad y clientes de la empresaria, han respondido con muestras de apoyo y de cariño.

“Ha sido más bueno que malo. Yo sabía que la gente me quería, pero no sabía que tantas me querían. A veces la gente no tiene esa oportunidad. Esta ciudad ha demostrado cuánto me quieren. Y como te dije, esto ha pasado por una razón. Ha salido mucha alegría al mismo tiempo porque sí hay personas buenas en este lugar. Y eso que pasó no es Easly. Easly es bello. Son unas cuantas personas pero no quiere decir que son todas”, dijo la mujer entre lágrimas.

Y es que al menos una empresa de lavado a presión se ofreció a eliminar la pintura de manera gratuita y una docena de personas le envió flores a la estilista.

Incluso, una amiga de Cabrera se ofreció a pintar un mural artístico en el lugar donde escribieron el mensaje antiinmigrante.

Para los vecinos del lugar, se trató de un hecho inusual que nunca había ocurrido.

Mientras, las autoridades del pueblo informaron que se encuentran investigando los hechos y que harán lo posible por identificar al autor o autores del vandalismo.

*¿Tienes alguna historia de tu comunidad que quieras denunciar o compartir con Samantha? Envíale un mensaje a través de su Facebook haciendo click aquí.