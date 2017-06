Van por más ciudadanos

Diversas son las razones por las que inmigrantes que son elegibles para convertirse en ciudadanos deciden posponer el trámite o simplemente no quieren naturalizarse como estadounidenses.

Para algunos, la razón es el poco dominio del inglés debido al requisito del examen y la entrevista en este idioma. Para otros, es el monto de 725 dólares que cuesta solicitar la ciudadanía.

Sin embargo, es a veces la identidad nacional la que algunos creen que perderán al convertirse en ciudadanos estadounidenses.

“Yo lo consideré, me pregunté: ¿será que voy a ser menos venezolana? Yo me considero tanto venezolana como estadounidense”, explicó Mariana Maneiro, quien se naturalizó en 2006 y que habló sobre la importancia de convertirse en ciudadano en un evento convocado por New America Media.

“En varias sesiones de naturalización en las que he estado esa ha sido una pregunta, si ellos perderán su identidad. El USCIS no reconoce doble ciudadanía. Sin embargo cuando te haces ciudadano, nosotros no te quitamos el pasaporte. Pero debes tener un pasaporte estadounidenses para volver a entrar a EE.UU.”, manifestó Kelee Davis, oficial de relaciones comunitarias de la Oficina de Inmigración y Ciudadanía, que participó en el foro celebrado en la Asociación Latinoamericana.

En un esfuerzo para que más inmigrantes se conviertan en ciudadanos, en un momento histórico en que muchos extranjeros, incluso residentes permanentes, temen perder sus beneficios por las políticas de inmigración impulsadas por el gobierno de Donald Trump, el evento buscó seguir haciendo conciencia del rol protector de la naturalización.

Varios eventos se celebran en Atlanta durante el año para ayudar a inmigrantes en este proceso. Uno de ellos se llevará a cabo el 17 de junio en el Consulado de México en Atlanta, donde expertos ayudarán a llenar la solicitud gratis. El evento es para todos los inmigrantes elegibles para hacerse ciudadanos. Para participar debe hacer cita llamando al 88-54-GALEO

