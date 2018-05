El gobernador de Georgia, Nathan Deal, firmó este miércoles una ley que prohíbe el uso del celular mientras se conduce en el estado.

La medida HB-673, bautizada bajo el nombre ‘The Hands-Free Distracted Bill’, obligará, a partir de este primero de julio, que los conductores usen siempre un dispositivo de ‘manos libres’ cuando vayan a utilizar su teléfono o ‘GPS’.

“Estoy honrado de firmar esta pieza de legislación, aquí en esta comunidad en el sur de Georgia (Stateboro), que busca reducir la conducción distraída, prohibiendo el uso de aparatos de telecomunicaciones en cualquier vía pública de nuestro estado. Aun más, busca prevenir las tragedias y evitar las muertes como las que ocurrieron en abril del 2015. Esta es la manera de Georgia decir: no más”, manifestó el gobernador durante una rueda de prensa en la Universidad Sureña de Georgia.

The families of the five Georgia Southern nursing students tragically killed in an accident three years ago joined me as I signed the Hands Free Georgia Act. pic.twitter.com/Xl9sAaC994

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) May 2, 2018