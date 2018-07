Varias personas heridas fueron llevadas al hospital después de una explosión en un suburbio de Madison, en el estado de Wisconsin, informaron autoridades. No se reportaron decesos.

El jefe de operaciones del departamento de policía del condado Dane, Paul Logan, dijo que las personas resultaron heridas en la explosión ocurrida la noche del martes en Sun Prairie, una localidad con unos 30,000 habitantes.

Pero agregó que no había muertes “hasta este momento”. No dio más detalles.

Testigos de los hechos dijeron haber escuchado un fuerte estallido alrededor de las 7:15 de la noche y que una columna de humo se elevó desde el centro de la ciudad.

#Breaking News: Our sister station WKOW 27 in Madison, Wisconsin is responding to the scene of a reported explosion in Sun Prairie.

We'll follow developments on social media, and bring you the latest on Fort Wayne's NBC News at 11. https://t.co/ZXEyjJ5J1w

— Tom Powell (@TomPowellNews) July 11, 2018