Ante el posible embate de Irma como tormenta tropical en Georgia, varios condados del estado han decidido cancelar las clases mañana lunes, 11 de septiembre.

Y es que la trayectoria del fenómeno podría traer fuertes lluvias y vientos en la zona centro del estado. De hecho, el gobernador Nathan Deal declaró hoy por la tarde el estado de emergencia para todo Georgia.

Se espera que a las 6 p.m. ofrezca una conferencia de prensa en la que compartirá detalles sobre los preparativos que se pondrán en marcha para hacer frente a la tormenta.

