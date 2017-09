El gobernador de Georgia, Nathan Deal, declaró hoy estado de emergencia para seis condados de la costa de Georgia ante el posible paso del huracán Irma.

La declaración de emergencia incluye a los condados de Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty y McIntosh.

De acuerdo con el comunicado, publicado en la página del Despacho del Gobernador de Georgia, la medida se ha tomado como precaución y siguiendo las recomendaciones del Comando de Operaciones de Emergencia del estado.

“Ante el paso del huracán Irma, he promulgado una orden ejecutiva que prohíbe el aumento de precios y levanta las regulaciones para los vehículos que transportan suministros, equipos, bienes y servicios asociados con la asistencia y el socorro”, indicó el informe oficial.

Bryan, Camden, Chatham, Glynn, Liberty and McIntosh Counties are included in the emergency declaration. Read more —> https://t.co/VLNPHzrPmJ

— Governor Nathan Deal (@GovernorDeal) 6 de septiembre de 2017