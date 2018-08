ÚLTIMA HORA: Concluye operativo del SWAT en localidad de Georgia (FOTO)

Actualización:

4:11pm. Las autoridades del condado de Forsyth informaron que, tras más de siete horas, el operativo SWAT en la comunidad de Whittington Townhomes, terminó.

El sheriff Ron Freeman dijo que los oficiales ingresaron a la vivienda alrededor de las 4:00p.m. y detuvieron a un hombre de 42 años.

FCSO SWAT and North Fulton SWAT just entered the house. Subject in custody.

