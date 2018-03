Tuvo una crisis emocional, llamaron al 911, fue arrestado y le quitaron DACA (VIDEO)

Un inmigrante mexicano afronta un proceso de deportación debido a que las autoridades migratorias le revocaron su estatus temporal a raíz de un incidente doméstico por el que fue arrestado y acusado de agresión, luego de que su madre llamó al 911 para pedir ayuda.

La pesadilla de esta familia en Carolina del Norte comenzó el 13 de enero cuando Alejandro Puentes, de 23 años y padre de tres niños, sufrió una crisis emocional en la casa de su madre en Raleigh.

“Él estaba como agresivo por la depresión que él tiene”, dijo Rosario Salazar, la madre de Puentes. “El traía mucha depresión y muchas cargas: cambio de trabajo, con su esposa embarazada, su bebé recién nacida…”.

La madre de Puentes decidió llamar a la central de emergencias 911 en busca de ayuda para controlar a su hijo y evitar que éste saliera a la calle en ese estado emocional, sin imaginar lo que su llamada provocaría.

“La policía llegó inmediatamente, a los cinco minutos”, dijo. “Yo incluso les aseguré a ellos que él estaba en enfermo, que necesitaba ayuda, pero ellos inmediatamente lo arrestaron”.

Puentes dice que nunca había tenido una reacción violenta y que ni siquiera recuerda bien lo que sucedió aquel día.

“En esa reacción, no sé qué me pasó, no sé lo que había pasado”, dijo Puentes. “Yo nomás recuerdo que yo ya estaba atrás en un carro de policía”.

En manos de ICE y sin DACA

Puentes fue acusado de dos cargos: agresión contra una mujer y agresión simple, ya que la policía reportó que presuntamente le pegó a su madre y a su padrastro.

El joven fue llevado a la cárcel del condado Wake donde, debido al programa de deportación 287g, fue entregado al Servicio de Inmigración y Control y Aduanas (ICE) y al cabo de diez días después fue trasladado a una cárcel de inmigración en Georgia.

“(Me siento) muy decepcionada”, dijo su madre de Puentes. “Muy triste porque todo fue tan rápido y no esperábamos esto. Uno llama al 911 para pedir ayuda por cualquier situación que está viviendo, pero en ese momento no fue así”.

Para agravar aún más la situación, mientras estuvo detenido, Puentes fue notificado por las autoridades migratorias de que su estatus temporal a través del programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), había sido revocado a raíz de los cargos en su contra.

“Yo pensé que ya me iban a deportar por lo que pasó”, dijo Puentes al recordar su arresto y su traslado al centro de detención de Stewart en Georgia.

Un mes después, sin embargo, Puentes logró recuperar su libertad bajo fianza, algo que su abogada consideró casi un milagro.

“Sabíamos que aunque el tiene un buen caso, hoy en día muchas personas muy buenas y decentes, sin ningún crimen, las están deteniendo y muchas veces las deportan”, dijo Lourdes Arenas, abogada de inmigración de Puentes.

Libre pero aún en proceso de deportación

Aunque Puentes está libre y pudo reunirse con su familia, aún tiene que pelear su caso en las cortes, primero a nivel local en la corte criminal , donde tiene buenas posibilidades de que los cargos sean retirados, y después en una corte de inmigración federal.

“Como fue algo entre familia y él no tiene ningún antecedente criminal es muy posible que la oficina del fiscal le ofrezca algo para que él haga unas clases o algo y que el caso pueda ser retirado”, dijo Emily Gibson, abogada que lleva el caso criminal de Puentes.

Debido a que ya no cuenta con la protección de DACA, aún si consigue que le retiren los cargos criminales, Puentes tendrá que luchar contra su deportación en una corte de inmigración.

“Técnicamente él está en proceso de deportación porque a todos los que, como él, que tenían DACA, si lo acusan de alguna cosa, lo ponen en proceso de deportación”, dijo Arenas. “Ya no tiene esa protección de DACA, prácticamente es como que nunca lo hubiera tenido”.

Una luz de esperanza

La buena noticia para Puentes es que podría quizás recuperar su estatus temporal gracias a un fallo judicial emitido el 27 de febrero por un juez federal de California, en respuesta a una demanda colectiva presentada contra el gobierno al que acusan de revocar DACA arbitrariamente.

El caso, presentado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en representación de tres inmigrantes beneficiarios de DACA, fue acogido por un juez que determinó que el gobierno no puede revocar el permiso temporal sin previo aviso y sin darle a los beneficiarios la oportunidad de responder.

Arenas dijo que evalúa dicho fallo para intentar conseguir que Puentes recupere su estatus temporal de DACA para trabajar y mantener a su familia, mientras busca alguna otra solución migratoria más permanente ya que es padre de hijos ciudadanos, ha vivido 21 años en el país y tiene familiares que son residentes permanentes.

“Va a ayudar a mucos, no solamente al caso de Alejandro el poder saber que no pueden hacer eso, que no te pueden dar un derecho en este país y quiératelo automáticamente sin darte la oportunidad de defenderte”, dijo la abogada.