El Gobierno del presidente Donald Trump pidió hoy al Tribunal Supremo que acelere el proceso para decidir sobre su plan para incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020, visto por la comunidad hispana como un ataque contra los migrantes.

En un escrito interpuesto ante el Tribunal Supremo, el abogado del Ejecutivo, Noel J. Francisco, adelantó que recurrirá directamente ante el alto tribunal el fallo que emitió la semana pasada un juez de Nueva York que bloqueó la propuesta del mandatario sobre el censo.

Normalmente, la sentencia de un juez federal se suele recurrir ante un tribunal de apelaciones, pero en este caso el Gobierno ha decidido ir directamente al Supremo para ahorrar tiempo.

El Ejecutivo, explica Francisco, debe finalizar el cuestionario del censo en junio de 2019 para tener suficiente tiempo para imprimirlo, de forma que es “extremadamente improbable” que se cumplan esos plazos si el caso pasa tanto por el tribunal de apelaciones como por el tribunal Supremo.

