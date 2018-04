Tres personas fueron acusadas formalmente de haber permitido que una menor de edad, Verónica Rivas, de 20 años, tomará alcohol en exceso hasta superar tres veces más al límite legal en Texas.

En ese estado de alicoramiento, Rivas presuntamente chocó contra un automóvil y provocó la muerte de una madre y su bebé de tres meses.

De los tres acusados sólo la bartender, Amy L. Allen, de 40 años, ha sido detenida hasta ahora. Allen trabajaba en el Crescent City Connection Sports & Oyster Bar, en el 16605 El Camino Real en el sur de Houston, en donde los fiscales de la división de Crímenes Vehiculares de la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Harris descubrieron que Rivas y su novio, de 17 años, estuvieron bebiendo tequila hasta la madrugada del 28 de febrero.

Allen enfrenta un cargo, considerado grave en las leyes de Texas, de negligencia criminal, al permitir que los dos muchachos bebieran alcohol sin haberles pedido antes sus identificaciones. La mujer, en caso de ser encontrada culpable, podría pasar hasta un año en la cárcel.

Luego de que dejó el bar, según la acusación formal a la que MundoHispánico tuvo acceso, Rivas se fue a su casa en su camioneta Lincoln MKX.

Pero a las 3:50 de la madrugada, al llegar a la intersección de la carretera I-45 y El Dorado Boulevard, por el carril lateral, impactó por detrás a una Toyota Scion, a una velocidad de 90 millas por hora, que manejaba Shayla Joseph, de 36 años.

En el asiento trasero iba su hijo Braylan Jabari Joseph, de 3 meses de nacido. Joseph estaba parada en la esquina esperando a que la luz roja cambiara a verde. La mujer volvía a casa de su trabajo.

