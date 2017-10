Un hombre en Estados Unidos resultó herido en horas de la madrugada de hoy luego de que un tren se descarrilara e impactara su vivienda, informaron el jueves las autoridades de la ciudad.

El impacto arrastró parte de la estructura de la vivienda hacia el otro lado, atravesándola y dejándola casi inaccesible; el hombre quedó atrapado.

Watch: BREAKING: 1 injured, train derails and crashes into house in NW #Atlanta – https://t.co/rK0eccYzbC pic.twitter.com/qXxmn7Z3Zv

— John Spink (@johnjspink) 5 de octubre de 2017