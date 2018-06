Trabajadores en Dallas deben escoger entre su salud o un sueldo, pero ésto pronto podría cambiar

Más del 50 por ciento de los trabajadores hispanos en Dallas no tienen acceso a días libres por enfermedad conocido en inglés como ‘Paid Sick time’. Pero eso podría cambiar después de que más de 100,000 residentes de Dallas firmaron una papeleta en apoyo a que se requiera otorgar días libres por enfermedad.

Por los últimos dos meses organizaciones como Workers Defense Project, Texas Organizing Project, Communication Workers of America, Dallas AFL-CIO, Democratic Socialist of America – North Texas Chapter, Faith in Texas, entre otras, tomaron parte en la campaña ‘Working Texans for Paid Sick Time’. Las entidades organizaron caminatas y recaudaron firmas para poder presentar la ordenanza al ayuntamiento de Dallas.

“Todos quienes trabajamos duro debemos poder acumular y poder usar un día libre por enfermedad cuando nosotros o un miembro de nuestra familia se enferma”, dijo María Guzmán de Texas Organizing Project (TOP, por sus siglas en inglés). “Y no debemos temer perder nuestro trabajo”, señaló.

De acuerdo a un estudio del Instituto de Investigación de Políticas sobre la Mujer (Institute for Women’s Policy Research) cerca de dos tercios de meseros y cocineros en restaurantes reportan ir a trabajar mientras están enfermos. Pero luego, si debe perder tres días de sueldo por enfermedad, equivale a la despensa de un mes.

Para poder tener la propuesta y someterla a votación en la elección de noviembre se requería que participaran en la recolección de firmas un 10 por ciento de los votantes activos registrados en la ciudad de Dallas. De acuerdo a los datos de Workers for Paid Sick Time ese porcentaje equivalía a por lo menos 53, 756 firmas. Los voluntarios obtuvieron más de 100 mil firmas.

“Fue un ejército de personas que salieron a las calles a buscar votantes y gracias a eso hemos logrado el primer paso”, dijo Mirna Méndez de Texas Organizing Project.

El lunes, caja tras caja fue entregada a la oficina de la secretaria de la Ciudad de Dallas. Ahora la oficina tiene 30 días para contar las firmas. Sin embargo, el ayuntamiento tiene dos opciones: votar a favor de adoptar la ordenanza como ha sido presentada o que los residentes de Dallas voten en noviembre si la ciudad debe adoptar la ordenanza.

La propuesta indica que la ordenanza entraría en vigencia el 1 de agosto del 2019. Además, indica que los negocios con 5 empleados o menos deberán proveer días libres pagados comenzando el 1 de agosto del 2021. De acuerdo a la propuesta, el trabajador acumularía una hora de días libres por enfermedad cada 30 horas trabajadas.