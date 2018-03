Trabajadores de construcción exigen capacitación de seguridad para todos (VIDEO)

Trabajadores de construcción pidieron a los comisionados del condado de Dallas que el gobierno local requiera la capacitación de la Administración de Seguridad y Salud (OSHA, por sus siglas en inglés) OSHA 10 a todos los que esten ejecutando proyectos de construcción.

El Proyecto Defensa Laboral comenzó su campaña este martes para que el comisionado del condado de Dallas apruebe una resolución requiriendo a obreros y contratistas asistir a las capacitacitaciones provistas por OSHA.

“De acuerdo con el estudio, construir un mejor sur Dallas, el 60 por ciento de trabajadores de construcción de aquí en Dallas trabajan diariamente sin capacitación de seguridad por parte de OSHA”, dijo María de Jesús Garza de Proyecto Defensa Laboral.

TE PUEDE INTERESAR: Vendedor ambulante hispano es brutalmente golpeado en Los Ángeles (VIDEO)

Nicolás Matom Marcos resultó lesionado hace 10 años. Marcos trabajaba como obrero construyendo cercas y portones, sin embargo, la labor afectó su estado físico. Él tuvo que tener cirugía en una de sus rodillas.

“Hay contratistas que están conscientes de la salud de uno y hay otros que como le valen”, dijo Marcos. “Es muy importante la capacitación de OSHA, nos beneficia la capacitación nos beneficia a todos” agregó.

El entrenamiento se enfoca en las normas federales de OSHA de la construcción, señalando las diferencias con las normas del estado. El curso enseña sobre el reconocimiento, la prevención, la reducción y la prevención de riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo.

De acuerdo con Proyecto Defensa Laboral en el metroplex de Dallas y Fort Worth, más de 200 mil individuos trabajan en el campo de la construcción. Sin embargo, la mayoría no ha recibido la capacitación OSHA 10.

Alexander Golinelli atestiguó la electrocución de su cuñado. Golinelli dijo que debido a no estar capacitados en OSHA 10 y no tener el equipo adecuado, su cuñado se cayó más de 5 pies, tuvo que aprender a caminar otra vez y por meses no puedo trabajar.

“El doctor dijo que fue un milagro que no falleció”, dijo Golinelli, “Después yo pensé que eso también me pudiera huber pasado a mí”.