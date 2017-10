La tormenta tropical Nate se ha formado al suroeste del Caribe y pronostican que se convierta en huracán con efectos potenciales en la costa del golfo cerca de Estados Unidos.

De acuerdo con Karen Minton, meteoróloga de WSB-TV, estación hermana de Mundo Hispánico, los últimos modelos trayectoria sugieren que podría tocar tierra entre Mobile, Alabama y ​​Tallahassee (Florida) el sábado por la noche o temprano el domingo.

Tropical system to brush NW GA Sun/Mon. Impacts: wind 20-30 mph; rain 2″-4″ Still early & much can change.Stay tuned pic.twitter.com/uPjWmrcTnZ

Una vez convertida en huracán categoría 1, Nate podría alcanzar vientos de alrededor de 75 mph.

TD#16 now Tropical Storm Nate near Nicaragua. It will move over NW Caribbean tonight. pic.twitter.com/RcG9RysLfp

— Karen Minton (@KarenMintonWSB) 5 de octubre de 2017