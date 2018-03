“Todo era difícil por DACA y ahora mi papá es arrestado por ICE” (VIDEO)

A Misael García se le vence su permiso de trabajo bajo el programa de la Acción Diferida de los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) en diciembre, y el 1 de marzo su vida dio otro giro inesperado cuando su padre fue detenido por la policía porque el foco izquierdo de su carro no estaba encendido.

“Estaba difícil con DACA porque todavía no se sabe si va a continuar eso y estábamos preocupados por eso y ahora que pasa esto de mi papá, es otra cosa por la que tenemos que preocuparnos”, dijo a MundoHispánico García, de 21 años, hijo de Lorenzo García, quién estudia contabilidad en la Universidad de Texas A&M. “Estás vacaciones de spring break me la he pasado ayudando en el negocio de mi papá pues como él no está”.

De acuerdo con la familia de García, el mexicano de 43 años, padres de un joven con DACA y dos menores de 12 y 15 años, ciudadanos americanos, salió a trabajar como siempre lo hacia y ese día le tocó ir a trabajar en el condado de Matagorda, al suroeste de donde vive en Houston.

“Todo por una luz que estaba fallando y le pidieron su licencia, él la mostró y le dijo que estaba vencida”, apuntó Ana García, esposa del detenido. “En ese entonces le dieron una advertencia pero después llegó otro policía y le dijo que no podía manejar con una licencia vencida y se lo llevaron a la cárcel del condado”.

Algo que dice García fue una exageración de las autoridades y que todo lo tenían calculado.

“Queríamos pagar una fianza para que lo dejaran salir porque él no tiene récord criminal”, añadió. “Pero no nos dejaron y dijeron que teníamos que ver al juez pero a lo mejor fue para entretenerlo ahí para que llegara inmigración”.

Desde hace más de dos semanas, García se encuentra en el centro en Livingston, Texas.

“Todos los días hablamos con él y está desesperado, ya quiere salir”, dijo su familia.

De acuerdo con Naimeh Salem, la abogada del caso, García podrá salir bajo fianza en unos días.

“Lamentablemente desde que está la administración de Trump se olvidaron de las prioridades de detención y ahora detienen a cualquier persona”, apuntó Salem sobre la orden ejecutiva que firmó Trump el 25 de enero. “Esta persona en la administración anterior nunca lo hubiesen detenido y puesto en proceso de deportación”.

MundoHispánico llamó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) para conocer más detalles del caso pero al momento de publicar este reporte no había dado respuesta a las comunicaciones.

