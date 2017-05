Un enorme caimán fue encontrado en la piscina de una casa en Plantation en Sarasota en la mañana del lunes de Memorial Day.

La Oficina del Alguacil del condado de Sarasota publicó el video a través de sus redes sociales, después de recibir la llamada el lunes 29 de mayo, con el reporte del hallazgo en la piscina de la familia.

De acuerdo con las autoridades, el reptil es una hembra de entre 7 y 8 pies de largo que fue removido por miembros de la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida, que ayudaron a capturar al caiman y lo reubicaron sin problema alguno y sin causarle daño.

Because no two days on patrol are ever the same… #OnlyInFlorida #MemorialDayInTheSunshineState #DeathRoll #LookBeforeYouLeap 🐊☀️ pic.twitter.com/mKUx5PP63e

— SarasotaSheriff (@SarasotaSheriff) May 29, 2017