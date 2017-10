El huracán María también arrasó el corazón de la diáspora puertorriqueña (CRÓNICA)

“La mitad de Puerto Rico se encuentra sin agua potable”. “Cerca de 10,000 vagones con útiles y provisiones de primera necesidad están detenidos en el puerto”. “Solo un 5% tiene electricidad en toda la isla”. “Al hospital HIMA San Pablo de Caguas se le agotan los recursos con gran velocidad porque tiene pacientes demás”. “El generador eléctrico del hospital pediátrico de San Juan se está quedando sin diésel”. “¡Estamos bien, estamos bien! El río se metió en casa y subió 8 pies, pero estamos bien”. “¡Despierten! Hay gente muriendo y el gobierno no lo está contando”.

Leo los titulares de los últimos días en los periódicos, veo mi muro de Facebook, repaso mis mensajes de texto. Me telefoneo con mi hermana en Orlando. Se me fatiga el alma. Se me compunge el espíritu. Se me apelotona un nudo en la garganta. Me ahoga y se me aguan los ojos en segundos, así, sin darme cuenta. Trato de controlarlo con mente fría, la que solemos tener los periodistas, pero hasta mi estómago lo resiente. Es más grande que yo. Me reduce. No puedo.

Llevo viviendo con estas sensaciones desde hace poco más de una semana cuando María, el poderoso huracán de categoría cinco que azotó el Caribe, hizo entrada en Puerto Rico por el pueblo de Yabucoa.

Para quien no conozca la trayectoria del huracán que le baste saber que el fenómeno cruzó la ‘Isla del Encanto’ de una esquina a la otra. Toda ella quedó a la merced del huracán.

Estuvo 15 horas azotando la isla. ¡Quince horas! Sin piedad. Sin misericordia.

Yo vivo en Atlanta y trabajo aquí en MundoHispánico. Pero soy original de Bayamón, un pueblo en Puerto Rico, cerca de un campito en donde todavía se caen los aguacates a la orilla de la carretera y pululan las gallinas por cada esquina.

Pero la madrugada de ese miércoles 20 de septiembre no había ni gallinas, ni aguacates y mucho menos el pulule de algo con vida. Lo que quedaba eran los ecos del estruendo que sacudió las calles la noche anterior. Un país devastado. Así es. Lo reconozco y me duele.

“Es como si un tren nos hubiera pasado por encima”, me dijo una semana después mi mejor amiga. Una semana después… Porque cuando Puerto Rico despertó a su nueva realidad esa mañana, no había ni agua, ni electricidad, ni telecomunicaciones. Si acaso el calor agobiante del trópico, húmedo, chorreante… El que se te pega en la piel y te mortifica cada segundo.

Esa mañana no entraba ni salía una llamada a la isla. Ni un texto, ni un mensaje de ‘WhatsApp’… Ni pistas de cómo estaban nuestros familiares. Así estaba yo y los cinco millones de boricuas que viven en Estados Unidos.

Comencé a enviarle mensajes de texto a mi mamá que todavía reside en la isla. A mi mejor amiga, a mis tías, a mi sobrino. Una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, hasta doce. Nada. Cero. Ninguno, nadie, nulidad, carencia, ausencia… Era como lanzar una botella de agua al mar, a ver quién la encontraba.

La angustia fue creciendo.

Más bien, lo que se veía, en este lado del mundo, y en las pocas imágenes que iban bajando de las agencias noticiosas, era una estampa de destrucción inimaginable.

Era como si alguien hubiera tomado la isla en sus manos, la hubiera metido en una lavadora, y la hubiera vuelto a poner en su lugar.

El desasosiego me invadió.

Quizá lo más complicado fue continuar con mi día como si no estuviera pasando nada.

Y así el segundo día, el tercero, el cuarto… Un estado emocional que no le deseo a nadie.

“Los cerebros que se van y el corazón que se queda”, reza el título de un ensayo de la escritora puertorriqueña Magali García Ramis. “Cerebros”, así nos llaman a la diáspora, comprendida por los millones de puertorriqueños que han migrado en los últimos años.

En esos números se cuentan los que salieron en el éxodo de los años 50 hacia Nueva York y Chicago, pero también a los 263,000 que tomaron un avión entre 2010-2014, según cifras del Negociado de Estadísticas del Transporte federal y la Autoridad de Puertos.

Esta cifra representa el 1.8% de la población de Puerto Rico al 2014 y es la más alta registrada en la última década, de acuerdo con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR). A esos números hay que sumarle los del año 2015: unos 89,000 ciudadanos emigraron de la isla. Lo documenta el estudio Perfil del Migrante 2014, firmado también por el IEPR.

Mientras, y ante la mirada impávida del gobierno de la isla, 71,297 puertorriqueños dijeron adiós en los primeros seis meses de 2015, según lo reflejan datos de las estadísticas oficiales.

Y es que es así. Seguimos migrando. ¿Por qué nos vamos? No sé si hay un momento exacto o alguna hora del día en el que lo decidimos. Pero algo hace ‘click’ en nuestras cabezas. Probablemente pasa en la madrugada, cuando nuestra mente trata de planificar el presupuesto de la semana, y nos damos cuenta de que, con lo que se cobra, no alcanza para llegar a la próxima quincena. Viviendo de peso en peso, día a día. O más bien, sobreviviendo. Nos vamos quizá fatigados por la ineficacia del gobierno y sus servicios, por el deterioro del país y por un futuro que parece incierto.

La deuda millonaria que enfrenta Puerto Rico la mantiene presa. La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45% y un desempleo que dobla la media de Estados Unidos. Puerto Rico debe más $70,000 millones de dólares a bancos prestamistas. Las diferentes autoridades que llegaron al gobierno en la última década fueron señaladas de ser incapaces de solventar la economía de la isla y gastar mucho más de lo que generaban a través del endeudamiento público. Ante ese panorama, cualquiera hace las maletas.

En esa mudanza, nuestra mente viaja, pero nuestro corazón se queda allá en la isla. Y esa realidad no es solo nuestra, es la que viven miles de inmigrantes.

Pero la madrugada de ese miércoles 20 de septiembre, nuestro corazón y nuestra alma estaban allá. Los dos. Aquí, en nuestros trabajos, solo estaban nuestros cuerpos. Un estuche de carne y hueso atendiendo instrucciones y cumpliendo con el sistema pero con el alma partida en dos.

No lo vimos venir.

No sabíamos que iba a pegar tan duro. Imaginamos vientos y lluvias, pero estoy segura que no tan bravos como estos.

Racionalmente sabía que este podía ser el panorama. Pero no hay nada que te prepare para algo así. Sino, que lo digan los damnificados de Katrina.

El país nunca había sido testigo de un fenómeno como este, por lo menos no en los últimos cien años. Nadie puede prepararse para una cosa que nunca ha vivido.

El más poderoso fue el huracán San Felipe II, que arrasó la isla el 13 de septiembre de 1928 como categoría 5. Cruzó Puerto Rico de sureste a noroeste con vientos de 160 mph. Fue sido clasificado como el más grande, violento y desastroso de todos los que han azotado a Puerto Rico. Hubo destrucción general sobre toda la isla. Causó 312 muertes y daños estimados en $50 millones de dólares.

Pero parece que ese dato se nos olvidó a todos los puertorriqueños. Se nos olvidó que la historia podía volver a repetirse. Tantos años después, y después de las tantas y tantas oraciones de nuestras abuelas, el temporal llegó. Se cumplió el presagio de la famosa plena puertorriqueña (un ritmo tradicional muy nuestro):

“Temporal, temporal, allá viene el temporal.

Temporal, temporal, allá viene el temporal.

¿Qué será de mi Borinquen?, cuando llegue el temporal.

¿Qué será de Puerto Rico, cuando llegue el temporal?”

Ese ritmo lo cantamos todas y cada una de las Navidades. No creo que vayamos a cantarlo en buen tiempo.

Cuando las autoridades avisaron sobre el paso del huracán, lo tomamos como una emergencia, sí… pero no como algo que podría robarnos nuestra cotidianidad. Hablo por mí y por los millones de puertorriqueños que hoy están sufriendo las necedades de un gobierno estatal que no sabe manejar una emergencia de este tipo, y la inacción de un gobierno federal que llegó tarde a su rescate.

La corrupción y la mala gestión administrativa del país ha tenido en mal estado su infraestructura física por años. “En términos de la transmisión de electricidad, el sistema está vulnerable”, dijo el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Ricardo Ramos, en una conferencia de prensa previa al paso del huracán María el pasado 18 de septiembre.

Lo secundan otros analistas.

“El estado de la infraestructura, por ejemplo, la energía eléctrica, el sistema de acueductos, las carreteras… todo, las utilidades públicas han colapsado”, dice Gustavo Vélez, un economista de la isla que escribe para el periódico El Nuevo Día. “Están en insolvencia, por lo tanto, la capacidad financiera del estado de poder, en el caso de que una tormenta o huracán disloque esta infraestructura es muy limitado por no decir que cero. Así que (el país descansa) en el gobierno federal”.

En el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, por ejemplo, “la infraestructura de producción de energía está en su peor momento, debido a la falta de mantenimiento y de personal crítico de esa corporación. Los propios directivos de la AEE han manifestado que una cantidad considerable de empleados claves del área de producción se ha ido, lo que dificulta el mantenimiento necesario del sistema. Entre el 2009 y el 2014, la AEE tomó $3,000 millones de dólares en emisiones de bonos, y el dinero nunca se usó para las mejoras capitales”, analizó Vélez.

Una cultura ‘huracanada’

Lo cierto es que nuestra gente está muy acostumbrada a la temporada de huracanes. Tanto, que estamos algo así como ‘amigados’ con la situación. Nos preparamos cuando hay aviso de tormenta: compramos víveres de más, llenamos el tanque de la gasolina, construimos nuestras casas de cemento, clavamos ‘tormenteras’ en las ventanas… en fin. Digamos que esperamos lo que venga con el mayor positivismo del mundo.

Pero de nuevo, uno nunca está del todo listo ante un fenómeno como este.

María dejó a su paso un Puerto Rico irreconocible. Destrozado. Lugares que uno jamás pensó se inundarían, fueron sepultados bajo agua. Se reportaron, en un período de 48 horas, unas 40 pulgadas de lluvia, según el Servicio Nacional de Meteorología de Puerto Rico. Algunos totales superaron casi los tres pies en apenas 60 minutos.

El área turística de la que tanto depende el país es una zona de desastre. Y así con casi todo lo demás.

Y siguen pasando los días…

Apenas he podido comunicarme con mi mamá, una maestra del sistema de enseñanza pública del país y que nos crió sola a mi hermana y a mí. La primera vez en esta semana se nos cortó la llamada. Alcanzó a decirme que estaba “bien”. Que se “le había explotado una ventana de la habitación y se le había inundado el cuarto pero que “estaba bien””. Tuve que conformarme con esa información. Y esperar.

Al cabo de otros tres días sin saber de ella, mi desesperación aumentó pues las imágenes de los destrozos que íbamos obteniendo eran apabullantes. Como hijo, uno siempre sabe que los padres suelen quitarle hierro al asunto.

Así que la incertidumbre fue en aumento.

Después de varios intentos, logré contactar a la hermana de una vecina de mi mamá, que logró decirle que mi mamá estaba bien, y que estaba repartiendo ‘quesitos’ (un famoso postre puertorriqueño) a todo el vecindario.

Eso me tranquilizó superficialmente. Pero en mi corazón sabía que las secuelas de la tormenta serían si acaso la peor parte de todo esto.

Lo veo en las decenas de publicaciones de mis amigos en Facebook, los pocos que han podido conectarse. Desesperación, largas filas para obtener gasolina, hielo, agua, retirar dinero de los cajeros automáticos, hacer la compra… es una tarea que les toma más de seis horas. Sin olvidar el toque de queda impuesto por el gobierno. Eso les reduce el tiempo de la gestión y hace que los suministros se agoten desesperadamente, si es que los hay.

El país está al borde de una crisis humanitaria. Unos 7,000 contenedores con ayuda han arribado a Puerto Rico. “De esos 7,000 contenedores que hemos recibido, alrededor de 1,600 contenedores han salido de los puertos de San Juan”, dijo el director de la Autoridad de los Puertos de la isla, Omar Marrero.

Según el funcionario, esos 5,400 vagones no han salido del puerto por falta de accesibilidad de ciertas vías principales tras el azote del huracán María y porque los transportistas carecen del combustible necesario para llevar la carga a su destino final. “Muchos consignatarios no han ido a levantar esa mercancía a los muelles porque no se encuentran en posición (de recibirla)”, dijo.

Se reportó que los cargamentos enviados por FEMA a través de las barcazas de la naviera Crowley no pararon, llegaron con premura a sus destinos de distribución, según José Ayala, gerente de vicepresidente de Crowley en Puerto Rico. Sin embargo, la preocupación de los ejecutivos de la empresa era que la gran mayoría de la mercancía para comercios, como los supermercados, de nuevo, estaba esperando en el muelle.

¿Y la ayuda del gobierno federal? Llegó una semana después. No fue hasta el 28 de septiembre que la Casa Blanca anunció que levantaría las normas federales de cabotaje (reguladas por la ley Jones de 1920) y cuyas restricciones impedían que otras ayudas pudieran entrar a la isla, pues esas normas de cabotaje requieren que el transporte de productos entre Puerto Rico y los estados de EE.UU. se hagan solo en barcos de fabricación, propiedad y tripulación estadounidenses. La Marina mercante estadounidense es considerada la más cara del mundo, lo que, argumentan los importadores, eleva los precios de los productos en Puerto Rico.

La revocación de esa ley (que será solo por unos 10 días) no fue tan fácil. Trump denegó el pedido en primera instancia, argumentando que “tenemos a mucha gente en la industria naviera que no quiere que el ‘Jones Act’ sea suspendido”, dijo antes de partir a Indianápolis (Indiana), donde hablaría sobre su nuevo plan fiscal. Sin embargo, después de la presión de varios senadores, las miles de firmas que se recogieron en Change.org y a pedidos del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, procedió a revocarla.

At @ricardorossello request, @POTUS has authorized the Jones Act be waived for Puerto Rico. It will go into effect immediately. — Sarah Sanders (@PressSec) 28 de septiembre de 2017

Eso no lo resuelve todo y, mientras, la preocupación se agudiza. Entre la de todos, la mía.

No fue sino hasta la semana pasada que a mi mamá logró entrar una llamada para decirme que necesitaba baterías D, toallas limpias, porque había usado todas las que tenía para detener la inundación en su cuarto, antibiótico en pomada, pastillas para la alergia y algo de dinero porque lo que le quedaba era un cuarto de gasolina en el tanque.

Todo eso sin electricidad, sin agua, y sin poder saber cómo se encuentra su corazón. ¿Qué está sintiendo?, ¿qué pasa por su mente?, ¿cuál es su estado emocional?

Para mí, como para todos los puertorriqueños que vivimos en Estados Unidos, lo más triste ha sido sentarme a cenar en casa y pensar que mi mamá y mi sobrino no están cenando un plato de comida caliente, se están bañando con una cubeta de agua (si les queda suficiente abasto después de casi dos semanas), que están a oscuras y que, probablemente, no están durmiendo bien con el calor que produce un clima tropical en un ambiente donde quedan muy pocos arboles de pie.

A eso se suma la impotencia que se siente. Puedo enviarles dinero, pero tienen que hacer una fila de tres horas para retirarlo del cajero automático. Luego, les tocará otra fila de otras tres horas para poder echar gasolina e ir al supermercado y hacer otra fila más, para poder entrar y comprar víveres.

Algunos no saben si van a cobrar su sueldo y cómo van a hacer frente a sus necesidades básicas. Entre ellos mi mejor amiga y la señora a la que le arriendo mi vivienda allá en la isla. Es un estado insostenible.

“¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos!”, es la mayoría de lo que alcanzo a leer de muchos de mis hermanos puertorriqueños en sus páginas de Facebook.

“Esto no mejora, la situación es cada vez peor. Trato de orar y mantener la compostura, pero es bien difícil. La gente está nerviosa, asustada y cansada. Es peligroso cuando uno está en ese estatus mental. No sé cuánto más vamos a aguantar así”, me escribe mi mejor amiga en un mensaje de texto cuando logra atrapar señal en alguna acera de la carretera que la lleva a casa de sus suegros.

Y eso es la gente del área metropolitana. No quiero ni imaginarme cómo están quienes viven en las zonas rurales.

Las autoridades de la isla han certificado por lo menos diez muertes relacionadas con el azote de la bestial tormenta. Pero todos sabemos que eso no es cierto. Que hay más. Que aún se desconoce las cifras oficiales porque hay pueblos a los que la Guardia Nacional ni siquiera ha podido acceder. Hoy, todos los puertorriqueños tenemos miles de preguntas y pocas respuestas.

Mi llamado es un grito desesperado: Puerto Rico y las Islas Vírgenes necesitan ayuda ya.

¿Cuándo se va a resolver esto? Lo cierto es que nadie sabe. Ni el mismo gobierno. Me atrevería decir que ni siquiera el presidente Donald Trump. Costará mucho. Costará tiempo. Y mientras, aquí el espíritu sigue tratando de salir a flote.

Pero si de algo estoy segura es que mi gente es un pueblo resiliente. Valiente. Bravo. Alegre. Que de alguna manera echará para delante. Cruzará este ‘desierto’, y, ¿saben qué? lo hará cantando.

Porque así es Puerto Rico.