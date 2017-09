Ante el posible paso del huracán Irma por la costa de Georgia, que ya dejó una decena de muertos luego de su embestida por el Caribe, varias universidades del estado, específicamente en Savannah y zonas cercanas, han decidido suspender o prorrogar sus clases.

The College of Coastal Georgia, en sus campus de Camden Center y Brunswick, y la Savannah State University, lo informaron en sus redes sociales.

Campus will be closed from noon, Saturday, September 9, 2017, through ­Tuesday, September 12, 2017. — Savannah State (@savannahstate) 6 de septiembre de 2017

Además, The Savannah College of Art and Design retrasó su inicio de clases y estará cerrado este viernes, según su página web.

El gobernador Nathan Deal declaró el miécoles estado de emergencia en seis condados de la costa atlántica. Y justo hoy, durante horas de la mañana, añadió 24 condados más a esa declaración, para un total de 30. Se trata de Appling, Atkinson, Bacon, Brantley, Bryan, Bulloch, Burke, Camden, Candler, Charlton, Chatham, Clinch, Coffee, Echols, Effingham, Emanuel, Evans, Glynn, Jenkins, Jeff Davis, Liberty, Long, McIntosh, Pierce, Screven, Tattnall, Toombs, Treutlen, Wayne y Ware.

Además, firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe el aumento del precio de la gasolina y levanta las regulaciones de tránsito para los vehículos que transporten suministros, equipos, bienes y servicios asociados con la asistencia y el socorro.

Aumenta el tráfico y Georgia se prepara

El Centro de Tráfico de WSB 24-hour, estación hermana de MundoHispánico, informó que el tráfico en el estado se ha visto afectado por las recientes evacuaciones ordenadas por el gobernador Rick Scott a los residentes de los cayos de Florida y otros lugares cercanos a esa costa.

Entre tanto, Georgia se prepara para los posibles efectos del fenómeno meteorológico. De hecho, la Agencia de Administración de Emergencias de Georgia (GEMA, por sus siglas en inglés) dijo estar lista ante la posible llegada de Irma.

“En el momento en el que vimos a Irma, estábamos planificando y asegurándonos de que estábamos en comunicación con agencias locales, estatales y privadas para obtener los recursos necesarios”, indicó Catherine Howden, jefa de gabinete de GEMA.

Howden advirtió a los residentes que viven a lo largo de la costa de Georgia, especialmente cerca de Savannah, cerca de un río u otro cuerpo de agua mantenerse alerta a las instrucciones de evacuación. Los hogares móviles y los edificios altos están especialmente en riesgo cuando se esperan fuertes vientos.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Irma llegué a las costas de Savannah aproximadamente el lunes a las 7:00 de la noche, y continúe su ruta hacia la costa de Carolina del Sur como una tormenta de categoría 3.

Potential impact in SE GA, S SC will be *Monday PM*. An eastward track lowers the tornado risk for Metro Atlanta. pic.twitter.com/7YgU1oLG84 — Katie Walls (@KatieWallsWSB) 7 de septiembre de 2017

El Atlanta Motor Speedway, ubicado en el condado de Henry (sur del área metropolitana de Atlanta), informó a través de un comunicado que abrirá sus puertas a partir de hoy jueves a las personas que necesiten un refugio temporal. Los evacuados tendrán acceso gratuito a las duchas de agua caliente y a las instalaciones del aseo.