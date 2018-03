Sospechoso de tiroteo en vecindario tranquilo, al norte de Texas, sigue prófugo (Video)

Un tiroteo en Plano, al norte de Dallas, dejó tres personas lesionadas y una muerta. El sospechoso, de acuerdo a las autoridades, sigue prófugo.

A las 9:25 a.m. el Departamento de Policía de Plano respondieron a una llamada de un tiroteo. Al llegar, las autoridades encontraron a cuatro víctimas, dijo David Tilley, vocero para el Departamento de Policía de Plano. Tres de las víctimas sostuvieron lesiones leves, aunque una victima falleció.

“Tenemos múltiples oficiales y detectives en la escena investigando la causa y motivo”, dijo Tilley.

Baudelio López estaba trabajando cerca de la escena del tiroteo. López dijo escuchó los disparos cuando estaba trabajando en un techo de una casa. Al asomarse, vió el cuerpo de un hombre afroamericano y a una segunda víctima que estaba recibiendo tratamiento por lesiones de bala.

“Estaba trabajando y me asusté, pero no me imaginé que era algo grave”, dijo López.

Residentes del complejo de Cooks Creek que hablaron con MundoHispánico dijeron que la zona es muy calmada y nunca imaginarían que algo así sucedería. Plano fue reconocido en el 2017 como una de las ciudades más seguras a nivel nacional, según un estudio por Wallethub.

En septiembre, Plano también fue escena de un tiroteo masivo durante el cual fallecieron ocho personas. El sospechoso en ese incidente fue el exesposo de la dueña de la vivienda.

“Lo que me asusta más es que sucedió en nuestra comunidad”, dijo Le Chong Ging. El joven tiene solo seis meses de vivir en el complejo.

Ging agrega que los tiroteos en Estados Unidos ahora son mas frecuentes y tal vez es tiempo que congreso tome acción.

Dos autos chocados se encontraban en la escena, sin embargo, las autoridades no revelaron si había una conexión con el tiroteo. López dijo que él vio a uno de los autos yendo a alta velocidad y dar vuelta al complejo.