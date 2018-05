Sospechosa desaparición de una mujer hispana en Carolina del Norte

La policía investiga la desaparición de una mujer hispana que no se presentó a trabajar esta semana y dejó a su niña de seis meses de edad con la familia de su exnovio en Asheboro, Carolina del Norte, algo que sus amigos y familiares consideran muy sospechoso.

Nancy Troche García, de 28 años y de nacionalidad mexicana, fue vista por última vez el domingo 20 de mayo y su paradero es desconocido, según informó a MundoHispánico la policía de Asheboro que investiga el caso.

Marilú Balderas, amiga y compañera de trabajo de Troche García, y quien reportó el caso a la policía, dijo a MundoHispánico que la mujer no se presentó a trabajar el lunes a la fábrica de muebles donde ambas laboran desde hace casi tres años.

“Ella estaba bien, yo estuve con ella el viernes”, dijo Balderas. “Pero el lunes no fue a trabajar y el martes tampoco y es cuando yo decidí ir a buscarla”.

Balderas dijo que pidió permiso ese martes y fue dos veces durante el día a la casa de Troche, pero no la encontró ni tampoco vio su carro estacionado. Regresó en la noche y una vecina le dijo que la había visto por última vez el sábado.

Sospechosa desaparición

Sorprendida por la desaparición de su amiga, quien tampoco la llamó ni le contestó sus llamadas, Balderas consiguió fue a la casa de la familia del exnovio de Troche, donde ella solía dejar a su bebé de 6 meses para que la cuidaran cuando ella estaba trabajando.

“Fui esa misma noche a preguntar si sabían algo de ella y la señora (la mamá del exnovio) me dijo que el domingo ella había ido como a las 10 de la mañana y dijo que se tenía que ir de emergencia a México, que su mamá estaba muy enferma y que le dejaba a la niña”, dijo.

Balderas dijo que conoce muy bien a Troche y no cree que ella hubiera sido capaz de dejar sola a su bebé, más aún porque la niña nació prematura y todavía está en periodo de lactancia.

“Ella nunca se iría y dejaría a la niña, no dejaría a su bebé y se iría”, dijo Balderas. “Algo tuvo que haber pasado y, si no aparece, algo le pasó”.

Balderas consiguió contactar a la familia de Troche en México y el miércoles su hermana le dijo que no sabían nada de ella y que su madre no está enferma.

“Me dijeron que no, que ella ni les había hablado, que tenían 8 días sin hablar con ella y que su mamá no está enferma, que su mamá está bien. Fue una sorpresa para ellos que ella no fuera a trabajar dos días y fue ahí que decidimos llamar a la policía”, dijo Balderas.

La policía investiga el caso

El capitán de la policía Richard Thomson, del Departamento de Policía de Asheboro, confirmó que la agencia está investigando el caso e indicó que sus oficiales entrevistaron al exnovio de Troche García, Alejandro Martínez, quien repitió la misma versión que recibió Balderas.

Martínez, quien reside en la cuadra 300 de East Balfour Avenue, dijo a los oficiales que el domingo, Troche García dejó a la niña de 6 meses con él porque tenía que viajar de emergencia a México para ver a su madre enferma.

“Nosotros hemos confirmado que la madre está bien, que no está enferma”, dijo Thomson a MundoHispánico.

Thomson dijo que por el momento Martínez no es considerado sospechoso por la desaparición de Troche García, cuyo paradero era desconocido hasta la mañana del viernes.

Balderas dijo que, si bien Troche García le contó que ella tenía disputas con su expareja por la custodia de la niña, nunca supo de nada fuera de lo normal y que tenía una buena relación con su familia, tanto así que su amiga siempre dejaba a su bebé al cuidado de la madre de Martínez mientras se iba a trabajar.

Jessica García, prima hermana Troche García en Georgia, dijo también a MundoHispánico que su prima nunca les contó que tuviera algún problema, pero le pareció sospechoso que ella dejara a su bebé con la familia de su exnovio.

La policía indicó que está investigando activamente la desaparición de García Troche y que el caso ha sido reportado a otras agencias federales.

“El Departamento de Policía de Asheboro está investigando activamente el paradero de (Troche) García y ella ha sido ingresada en la base de datos del Centro Nacional de Crimen (NCIC)”, dijo informó Thompson.

Según la policía, Troche García manejaba un auto 2001 Chevrolet Impala color vino con placa de Carolina del Norte número DGD-2191.

La policía de Asheboro pidió que cualquier persona que tenga información sobre Troche García, que llame al teléfono (336) 626-1300, extensión 302.