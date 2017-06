Sepultan a John Hernández en medio de los reclamos para que se le haga justicia (VIDEO)

El cuerpo del joven hispano John Hernández ya descansa en paz en su tumba. En las primeras horas de la tarde de este sábado 10 de junio el cuerpo del muchacho fue sepultado en la que será su última morada en el panteón San Jacinto Funeral, en el este de Houston, en lo que fue a petición de la familia una ceremonia íntima solo para sus más allegados y sin la presencia de los medios de comunicación.

Hernández, de 24 años, murió por asfixia provocada por estrangulamiento presuntamente por Terry Thompson, de 41 años, cuando este lo confrontó de manera violenta luego de supuestamente verlo orinando a las afueras de un restaurante Denny’s la noche del domingo 28 de mayo en el noreste del área metropolitana.

Lee además: Los presuntos asesinos del joven hispano se entregan a las autoridades, pero salen bajo fianza

Aunque la familia Hernández prefirió no hablar con los medios de comunicación, la joven Melissa Hernández, prima de John Hernández y quien se ha convertido en vocera de sus familiares, detalló por teléfono a MundoHispánico horas después de la ceremonia que el funeral “fue demasiado conmovedor y emotivo”, aunque por discreción -dijo- prefirió no dar detalles de lo que se dijo para respetar la intimidad de los deudos.

“Solo te puedo decir… que todos estamos muy tristes porque ya no lo tendremos aquí. Nosotros, como familia, seguiremos en nuestras demandas hasta que se haga justicia. En eso no vamos a parar”, explicó Melissa Hernández.

Terry Thompson es esposo de Chauna Thompson, oficial de la oficina del Alguacil del condado de Harris, quien también estuvo presente durante el ataque y, según documentos legales consultados por MundoHispánico, asistió a su esposo sujetando al momento de los hechos.

Lee además: Crecen las protestas y la solidaridad por el asesinato del joven hispano John Hernández en Houston

Los Thompson ya están acusados formalmente de homicidio por la fiscal de distrito en el condado de Harris Kim Ogg. Sin embargo, seguirán su proceso legal en libertad luego de que pagaron una fianza de 100,000 dólares cada uno luego de entregarse voluntariamente la noche del jueves 8 de junio en la cárcel del condado y salir libres a las 6:00 de la mañana del día siguiente.

Aunque fue un día de duelo, el abogado Randall Kallinen, especializado en derechos civiles y quien representa a la familia de Hernández, detalló a MundoHispánico en Houston que además de seguir el caso en contra de los esposos Thompson pedirán que se investigue también el procedimiento de otros oficiales de la oficina del Alguacil del condado de Harris porque cuando sucedieron los hechos actuaron de manera irregular.

“Cuando sucedió todo… no recolectaron toda la evidencia que se necesitaba, no entrevistaron a los testigos, no llamaron a investigadores de la División de Homicidios, dejaron ir a los Thompson, incluso llamaron a la oficina de la fiscal (Kim Ogg) con la intención de presentar cargos en contra de John. Algo absurdo”, dijo el abogado.

Kallinen explicó que todo el procedimiento policial de los patrulleros del condado de Harris fue “muy irregular y todo eso es intolerable y me dice que hubo una acción deliberada para cubrir los hechos como realmente sucedieron. Exigimos que se haga una investigación paralela sobre todo eso también”, finalizó Kallinen