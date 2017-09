Senador de Carolina del Norte da una esperanza a los ‘soñadores’ tras la cancelación de DACA

Tras la cancelación de un programa federal que protegía de la deportación a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados, un senador republicano que representa a Carolina del Norte en el capitolio anunció que la próxima semana presentará un proyecto de ley que abriría una vía de legalización para esos inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños.

El senador Thom Tillis hizo el anuncio mientras unas 200 personas protestaban en las afueras de su oficina estatal de Raleigh, en contra de la cancelación del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), y para exigirle que defienda a los miles de jóvenes que se beneficiaban de ese alivio migratorio.

“La próxima semana presentaré una legislación que brindará un camino justo y riguroso para que los niños indocumentados ganen un estatus legal, requiriéndoles que tengan un trabajo, que sigan estudios superiores o sirvan en nuestras fuerzas armadas”, declaró Tillis en un comunicado tras el anuncio de la cancelación de DACA.

“Sé que este tipo de solución legislativa de sentido común puede y debe unir a los miembros del Congreso, y estaré trabajando en estrecha colaboración con mis colegas para moverla hacia adelante. Corresponde a mis colegas demócratas decidir si quieren una solución permanente o hacer de este un asunto político. Espero que elijan el bipartidismo”, añadió el senador.

Tillis no ha dado detalles sobre su propuesta legislativa, pero la ha calificado como una “solución conservadora” al problema que afrontan los jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.

In the coming weeks, I’ll be introducing the RAC Act, a conservative solution that provides a fair but rigorous path to legal status. (3/4)

