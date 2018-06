“Se nos cayó el techo encima” (VIDEO)

Una hispana residente en Brookhaven (Georgia) denunció la inacción de la administración de los apartamentos donde vive, luego de que el techo de su vivienda se desprendiera por completo y perdiera varias de sus pertenencias.

Belinda Chávez, originaria de México, pasó el susto de su vida el pasado domingo 3 de junio cuando, mientras dormía, escuchó un ruido estremecedor en la sala de su apartamento. Se levantó de inmediato con el corazón en la mano y cuando vio que el techo de su sala comedor se había caído, pensó lo peor.

“Pensé que mi hija menor de 14 años estaba ahí debajo”, contó a MundoHispánico.

TE PUEDE INTERESAR: Condenan a muerte a mexicano que asesinó a agente de la Patrulla Fronteriza en Texas

Por fortuna, no fue así. “En ese momento no estaban ahí. Estaba muy desesperada. Ya cuando llamé a mi hija mayor y supe que no estaban ahí, me tranquilicé”, agregó.

Sin embargo, lo que ocurrió después es lo que ha dejado sorprendida a Chávez, jefa de familia, con quien además viven sus nietos de 2 y 4 años.

La mujer denunció que la administración de los apartamentos donde reside, los Brookstone at Brookhaven, ubicados en el 1322 Briarwood Rd NE, Atlanta, han hecho muy poco por ayudarla a resolver la circunstancia.

“Marcamos a la oficina para reportar el problema ese domingo. Ahí (la contestadora) nos mandó a marcar al 911. Pues marcamos. Vinieron la policía y los bomberos. Y la ‘mánager’ nunca se presentó… Conseguimos otro número, le marqué y me dijo tajantemente: “es domingo, no puedo trabajar los domingos”. Le dije que le estaba marcando para una emergencia y me dijo: “luego te regreso la llamada. Mándame fotos de lo que pasó. Esperamos 40 minutos y nunca llegó”, narró Chávez.

LEE ADEMÁS: Javier Olivares de Edición Digital se fue de Univisión

Ante la falta de respuesta de la gerencia ese día, Chávez tuvo que dormir en el lugar junto a sus dos hijas y sus dos nietos.

“Dormí esa noche ahí, dormí la siguiente noche ahí… Vino un oficial al otro día y me dijo: ¿qué hacen ahí? Y le dijimos que no teníamos dónde dormir. Que la ‘mánager’ no nos había movido. Fueron a hablar con ella, y entiendo que les dijo otra cosa”, contó la mujer que lleva más de 15 años en el país y quien nunca había vivido una circunstancia así.

Chávez contó que, ante la situación, volvió a la oficina y al cabo de dos días, la ubicaron en otro apartamento, al que tuvo que mudarse sin sus pertenencias porque la mayoría de ellas estaba bajo los escombros del techo.

Pero ese ha sido otro de sus dolores de cabeza, pues el nuevo lugar no contaba ni con agua caliente, ni con una estufa donde pudiera cocinar de manera decente. Además, el olor a humedad está provocando alergia en sus pequeños nietos.

Actualmente, y según pudo comprobar MundoHispánico, Chávez se encuentra durmiendo en el suelo porque tampoco puede entrar al otro apartamento a buscar sus pertenencias por la fragilidad de la estructura. “No he podido sacar mis cosas porque todo está destruido en ese lugar”, afirmó.

La mujer indicó que al tercer día, cuando logró comunicación con la oficina de la gerencia, la mánager le dijo que no se podía hacer mucho porque no contaba con seguro de vivienda.

“Yo he estado yendo a la oficina a pedir ayuda y dicen que no me pueden ayudar, que porque no tenía seguro, no pueden hacer nada”, añadió la mujer, que lleva tan solo dos meses viviendo en el lugar.

Chávez explicó que entiende el asunto del seguro, pero que nunca le indicaron que era obligatorio.

“Fuimos a hablar con ella para buscar una solución y nos respondió con groserías”, alegó.

Mientras, Chávez permanece en un apartamento que amenaza con la salud de sus nietos, sin sus pertenencias y sin la posibilidad de que pueda al menos retirarlas de la otra unidad.

“Es injusto que nos traten así, porque yo pagué mi fianza y el dinero que me requirieron al momento cuando firmé el contrato. ¿Por qué ahora no pueden responder -a tiempo- por algo que no es mi culpa?”, manifestó.

MundoHispánico visitó la oficina de administración de los apartamentos para obtener una reacción al respecto, sin embargo, y a pesar de estar abierta, nadie nunca respondió.

Además, llamó en dos ocasiones por teléfono, y nadie contestó. No fue hasta una tercera llamada que sí atendieron, pero quien contestó se rehusó a hablar sobre la situación.

Este medio también intentó hablar con la gerente regional de la empresa que maneja los apartamentos, pero no hubo respuesta por su parte.

No fue hasta horas de la noche de este jueves 7 de junio que, a través de la organización que ayuda a los residentes de la zona de la Buford Highway, Los Vecinos de Buford, la gerencia regional de los apartamentos indicó que “ya habían limpiado el apartamento” y que moverían a la familia a un hotel, deduciendo los costos del alojamiento de la renta actual.

MundoHispánico ha hablado en múltiples ocasiones con las autoridades de Brookhaven sobre la situación de algunos apartamentos en dicha ciudad, y estas siempre recomiendan a los vecinos que, si la administración no responde a sus pedidos, llamen al Departamento de Aplicación de Códigos para reportar las averías que podrían afectar su salud. Sobre todo, cuando se trata de situaciones como averías en el aire acondicionado o calefacción, si existen vidrios rotos que no han sido reemplazados, si existe fuga de agua y si estas fugas de agua o humedad han creado moho. El teléfono es el 404.637.0726.

Además, si usted enfrenta otra problemática en sus apartamentos, que no esté estipulada bajo su contrato, puede llamar a las siguientes organizaciones para pedir ayuda legal:

Metro Fair Housing Services: teléfono para ayuda: 404-524-0000

Atlanta Legal Aid Society: teléfono para ayuda: 404-377-5381

Atlanta Volunteer Lawyers Foundation: teléfono para ayuda: 404-521-0790