Vigilias de oración por la separación de familias frente a centros de detención en la frontera (VIDEO)

Varias vigilias de oración por la separación de familias se llevan a cabo frente a centros de detención en la frontera.

El miércoles 20 de junio, organizaciones comunitarias, encabezadas por ‘Mujeres Hispanas por Mejor Justicia’ de San Antonio, viajaron con rumbo a Brownsville y McAllen para participar en las protestas pasivas frente a los centros de procesamiento donde cientos de niños están albergados.

De acuerdo con Graciela Hernández, presidenta de la organización, aceptaron la invitación de la Arquidiócesis de McAllen para juntos rezar y pedir porque estos niños puedan regresar con sus padres lo antes posible.

“El gobierno no es más grande que nuestro Dios y no nos ha fallado, yo sé que él está viendo el esfuerzo que estamos haciendo, no importa si somos cinco, veinte o cien o mil”, dijo entre lágrimas Hernández, presidenta de la organización.

Aproximadamente 30 personas partieron de la ciudad del Álamo, con el objetivo de mostrar su descontento con la situación a la que los niños han sido expuestos.

La política de separación de familias enfrenta una intensa controversia nacional e internacional, después de que se dieron a conocer las condiciones en que se encuentran los niños en el centro de procesamiento de McAllen, Texas, en el que presuntamente pasan como máximo 72 horas.

A través de un video que fue difundido por la Patrulla Fronteriza del Valle de Río Grande, después de invitar a un grupo de periodistas a visitar las instalaciones, se ve a los niños encerrados en enormes jaulas en lo que antes era una bodega, aunque se les proporciona agua, comida y servicios, pasan el día entero dentro de las celdas; sin ver la luz del día.

Casi 2,000 niños han sido separados desde que el Fiscal General de los Estados Unidos, Jeff Sessions anunció la implementación de la política ‘tolerancia cero’, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés).

El presidente Donald Trump, firmó el miércoles 20 de junio una orden ejecutiva que termina con la separación de las familias que entran a los Estados Unidos sin documentos y aseguró que se mantendrá la política de ‘tolerancia cero’.

Para los activistas son muchos los niños que han sido afectados, “el daño que estos menores sufrieron será permanente, todavía faltan muchas dudas por contestar”, concluyó Hernández.

