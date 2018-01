El video de una niña de 10 años de Brownsville, Texas, se volvió viral después que comenzó a bailar espontáneamente de alegría porque vería por primera vez a su equipo favorito, los Spurs de San Antonio.

Gia Pérez llegó con su padre Memo Pérez y su hermano menor Guillermo al lugar donde juega el equipo de baloncesto, el AT&T Center, el pasado 22 de enero, y la emoción que sintió fue tal, que cuando escuchó la música, comenzó a bailar.

Se volvió la sensación del momento y de las redes sociales.

Su padre grabó el baile y Gianna, su hermana mayor, subió el video a su cuenta de Twitter. En menos de 24 horas logró más de 100 mil vistas.

So my little sister is at the spurs game and my dad sends me this pic.twitter.com/Mwuf7KbbRi

— 🌜G🌛 (@gianna102208) January 22, 2018