Tribunal federal escucha argumentos respecto a la ley SB 4 de Texas

Argumentos a favor y en contra de la ley SB 4 de Texas fueron presentados el viernes 22 de septiembre ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans, Luisiana.

La ley SB4 fue bloqueada temporalmente por el juez federal Orlando García de San Antonio dos días antes de que entrara en vigor. El viernes, la Procuraduría General del estado presentó en la audiencia argumentos buscando dejar sin efecto la orden del juez García.

La medida obliga a las autoridades locales a colaborar con los agentes federales de inmigración y les permite indagar el estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados, incluso durante una parada por cuestiones de tránsito.

Además, la legislación penaliza a los agentes e instituciones que no colaboren con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con posibles multas de entre 1,000 y 25,000 dólares, despidos y penas de cárcel.

El estado de Texas decidió recurrir entonces el bloqueo de su ley ante la Corte de Apelaciones del Distrito Quinto, con sede en Nueva Orleans y que con una mayoría de jueces nombrados por los expresidentes republicanos George W. Bush y Ronald Reagan, es una de las más conservadoras de EE.UU.

A través de un comunicado, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, señaló que aplicar la ley SB 4 ayudará a prevenir que los criminales peligrosos anden libre en las calles, agregando que la iniciativa aprobada por la Legislatura es constitucional.

We won’t stop fighting even after #HurricaneHarvey, SB4, nor the termination of DACA. Immigrants are #HereToStay! #SB4isRacist pic.twitter.com/IQvz3Wcxqu

— UWD Houston (@UWDHouston) September 22, 2017