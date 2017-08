Un grupo desconocido ha repartido tarjetas falsas que ofrecen una recompensa de 100 dólares por reportar a las autoridades federales de migración a indocumentados en San Antonio, Texas.

Las tarjetas, que tienen impreso el logo y el número del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y de la organización local Crime Stoppers, fueron encontradas en una gasolinera y otros establecimientos de la ciudad, según reportó un medio local.

Una vocera de ICE confirmó a MundoHispánico el lunes 14 de agosto que los documentos son falsos.

Fake Cards Appear in San Antonio, Offering $100 to Anyone Who Reports Undocumented Immigrants to ICE https://t.co/sj8A9fWRaO pic.twitter.com/5aIF7FbV86

— San Antonio Current (@SAcurrent) August 10, 2017