San Antonio se prepara para llegada del huracán Harvey

San Antonio ha activado el centro de manejo de emergencias ante la llegada del huracán Harvey, el cual podría traer fuertes lluvias e inundaciones en las próximas horas, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés).

La vigilancia de inundaciones entrará en efecto desde el viernes 25 de Agosto a la 1:00 p.m. hasta el domingo 27 a las 7:00 a.m., para los condados de Bexar, Comal, Guadalupe, Caldwell, Fayette, Atascosa, Wilson, Karnes, Gonzales, De Witt, y Lavaca.

People in #Texas should prepare today for #Hurricane #Harvey as winds could be too strong for preparations on Friday https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/uEOgdtDnQD

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) August 24, 2017