Revelan llamada que llevó al rescate de inmigrantes en Edinburg, Texas (VIDEO)

“Un amigo me dijo que, que, que… me marcó, pero ya no me contesta, dice que están encerrados en un tráiler”. Así inició la llamada al 911 que llevó al rescate de 17 inmigrantes en Edinburg, al sur de Texas.

El domingo 13 de agosto, un hombre informó a las autoridades desde México que su amigo se había comunicado desde el interior del camión con él. Como se escucha en el audio que el Departamento de Policía de Edinburg compartió con MundoHispánico, el hombre indica el lugar donde el camión había estado estacionado sin moverse por varias horas.

La policía llegó a una parada de camiones alrededor de las 12 del medio día y después de golpear las cajas de varios vehículos de carga finalmente encontraron en uno de ellos a 17 inmigrantes de nacionalidad mexicana, guatemalteca, hondureña y rumana.

El Consulado de México en McAllen dijo a MundoHispánico que de los 17 inmigrantes que viajaban en el camión, 7 son originarios del país azteca. Por su parte, el consulado de Honduras no ha dado más información y el consulado de Guatemala dijo que no se han reportado ciudadanos de ese país.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a través de su portavoz, Adelina Pruneda, dijo a MundoHispánico que no se han presentado cargos contra los presuntos responsables de transportar a los inmigrantes en el camión, que son orginarios de Cuba.

Pruneda dijo que la investigación continúa y no dio detalles sobre el paradero de los indocumentados.