Puertorriqueños de San Antonio se organizan para enviar ayuda a sus familiares en la isla (VIDEO)

Decenas de puertorriqueños residentes en San Antonio, Texas, se han organizado para apoyar a sus familias, enviándoles productos de primera necesidad, después del embate del huracán María.

Agua, pañales, jabón, toallas, linternas y muchas cosas más es lo que los habitantes de la isla necesitan en estos momentos, mientras que miles de boricuas están preocupados por la situación de sus familias, dijo María Sánchez a MundoHispánico, quien también se quejó de la respuesta del gobierno ante la emergencia.

“No se ha recibido el apoyo del gobierno. Somos ciudadanos norteamericanos al igual que todos los que se encuentran acá y necesitaríamos ser tratados de igual manera”, agregó Sánchez.

La mujer que radica en San Antonio desde hace tres años dijo que es muy difícil comunicarse con su hijo, sus hermanos y con toda la familia que residen en Puerto Rico. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la comunidad para apoyar a sus compatriotas con donativos.

Por su parte, Angélica Sánchez organizadora del grupo Puerto Rico Relief, que se ha unido a Puerto Rico Rises para colectar artículos que serán donados a la isla, dijo que es muy difícil estar en Estados Unidos y no poder hacer mucho.

Please help the people of Puerto Rico by donating to Puerto Rico Rises – San Antonio. Immediate help is needed. https://t.co/gj8ilnaCtt pic.twitter.com/LXO6XLaamK

— camptosuccess (@camptosuccess) September 27, 2017