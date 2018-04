Un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales muestra a un oficial de policía arrestando violentamente a una menor en una escuela en San Antonio, Texas.

En el vídeo, que fue grabado por la madre de otra estudiante, se ve cuando la menor, identificada como Tiffany Rodríguez, es detenida por un agente del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD por sus siglas en inglés) en la escuela Por Vida Academy Charter High School.

En la grabación, que dura poco más de un minuto, se aprecia cuando el policía la sujeta a la joven contra el mostrador y ella grita diciendo que tiene dolor. La mujer que está filmando las imágenes cuestiona al oficial y le pide que la deje ir.

Decenas de estudiantes y padres de familia compartieron el video en sus redes sociales.

Rodríguez dijo a MundoHispánico que estaba en la oficina de la escuela ayudando a una mujer que solamente hablaba español, cuando el agente le pidió que se moviera, a lo que ella se rehusó “¿por qué me iba a mover si estaba ayudando a la señora?, indicó la joven.

Rodríguez agregó que después el policía la jaló del cabello, la arrojó contra la puerta y le lastimó el brazo.

María Rocha, madre de Rodríguez, dijo a MundoHispánico que su hija no es una joven problemática y que cuando ella llegó a la escuela no le gustó verla esposada, y considera que esa no es la forma de tratar a una adolescente.

Carlos Ortiz, portavoz de Departamento de Policía de San Antonio, (SAPD por sus siglas en inglés), dijo a MundoHispánico que están al tanto del incidente y Asuntos Internos está conduciendo una investigación.

MundoHispánico intentó obtener el punto de vista de la escuela y hasta el cierre de este reportaje, no se había obtenido respuesta.