Mujer asegura que fue agredida sexualmente cuando hacía ejercicio en un parque de San Antonio

Una mujer que hacía ejercicio en el parque Hardberger, de San Antonio, Texas, asegura que fue atacada sexualmente por un sujeto que huyó de la escena.

El martes 12 de septiembre, oficiales del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD, por sus siglas en inglés), atendieron a un llamado de emergencia en el parque, ubicado en el 13000 de Blanco Road, a donde una mujer, que no será identificada por el tipo de delito del que fue víctima, aseguró que cuando corría alrededor de las 9:00 a.m. en un sendero, escuchó ruidos a los cuales no les dio importancia porque pensó que se trataba de algún animal y siguió corriendo.

De acuerdo con el reporte de la policía, la víctima, de 27 años de edad, declaró que un hombre posteriormente la jaló por atrás, la aventó en unos arbustos y abusó de ella. Después de forcejear, la mujer pudo escapar para pedir ayuda a una amiga que vive por la zona.

Las autoridades detuvieron a una “persona de interés” el mismo martes, sin embargo, después de ser interrogado, fue puesto en libertad.

MundoHispánico habló con una vecina del parque quien lo visita regulamente y dijo que no es la primera vez que pasa algo así, sin embargo, ella se siente segura porque siempre hay mucha vigilancia. La mujer, que prefirió no ser identificada, dijo que a partir de ahora seguirá haciendo ejercicio pero acompañada. Agregó que espera que la policía detenga al atacante por seguridad de las familias que visitan regularmente el parque.

Las autoridades colectaron evidencias en el lugar de los hechos y continúan con la investigación.