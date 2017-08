El abogado Luis Roberto Vera entabló una demanda contra la controversial ley SB 4 de Texas a nombre de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en Inglés). El miércoles 30 de agosto, un juez federal detuvo la entrada en vigencia de las provisiones más nocivas de la medida, la cual fue catalogada por sus críticos de “racista” y “antiinmigrante”.

Después de lo que vera considera un “triunfo parcial”, contesta a MundoHispánico algunas dudas sobre la normativa, el fallo provisional y lo que se espera a partir de su bloqueo temporal.

¿En qué consiste el fallo sobre la ley SB 4?

El juez García dijo en su orden, que el estado de Texas otorgaba, un minuto después de las doce, el viernes primero de septiembre, el derecho a la policía de hacer el trabajo de los agentes de inmigración. Podrían pedir los documentos a las personas que ellos pensaran que eran indocumentados, arrestarlos y entregarlos con inmigración. Las cárceles tendrían que cooperar con ICE, los funcionarios podrían investigar a los inmigrantes e incluso darles órdenes de arresto. Además, con la ley se retirarían fondos federales a las ciudades ‘santuario’. Es la ley más fuerte en contra de los inmigrantes, el gobernador Abbott y el presidente Trump, han declarado una guerra en contra de nuestra gente.

¿Qué significa este fallo para los inmigrantes indocumentados?

Es una orden temporal, que detiene de momento todo lo mencionado antes, no tendrán que preocuparse por ser detenidos simplemente por ser hispanos. Ahora su vida va a seguir como cuando llegaron, no tendrán que esconderse.

¿Qué recomendaciones deben seguir los inmigrantes indocumentados a pesar de este fallo?

Nuestra gente tiene que entender que no nos quieren aquí, que estamos viviendo una guerra. Texas discrimina más que cualquier otro estado en Estados Unidos, es por ello, que aunque la ley no ha entrado en vigor, nuestra gente que sabe que está indocumentada, debe tener cuidado, no cometer errores como manejar embriagados, sin licencia y otros delitos como violencia doméstica. Deben tener en cuenta que la policía sí puede detenerlos, porque esa es la ley. No llamen la atención de las autoridades. Dejen que gente como yo, luchemos la batalla por ellos y participen cuando se les convoque.

¿Qué pueden hacer y que no pueden hacer los policías a partir del fallo sobre SB 4?

Ellos van a seguir haciendo su trabajo, pueden detener a las personas que violen las leyes, pero no serán detenidas simplemente por ser hispanos y tampoco trabajarán como agentes de inmigración.

¿Cuál es el siguiente paso en esta batalla judicial y qué opciones tiene el estado de Texas?

El estado de Texas ha puesto su petición para apelación con el juez García y ya sabemos que la va a negar. Para mañana la petición estará en la Corte de Apelaciones del Quinto Cirquito en New Orleans. A nosotros nos van a pedir una respuesta, misma que ye empezamos a escribir; de ahí, ellos deciden si van a dejar que la ley siga o simplemente se va a juicio con el juez García y pasa a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Hemos ganado muchas causas políticas en contra de Texas.

¿Cuánto tiempo podría pasar antes de tener una resolución definitiva sobre SB 4?

Un año posiblemente y se puede extender hasta dos años.

Antes de terminar la conversación el abogado Vera, señaló que para quienes han luchado porque esta ley no entre en vigencia, este es un triunfo y envió un mensaje a la comunidad que puede ver en el siguiente video.