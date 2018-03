Liberan a Laura Monterrosa, la salvadoreña que reportó abuso sexual en centro de detención en Texas (VIDEO)

Laura Monterrosa, la salvadoreña que reportó presunto abuso sexual por parte de una guardia en el centro de detención T. Don Hutto en Texas, fue liberada.

Grassroots Leadership la organización pro inmigrante que luchó por su liberación, informó a través de un comunicado que la mujer de 23 años salió de detención como resultado de una campaña de meses y de todo el apoyo que recibió.

Monterrosa habría solicitado asilo político después de huir de la violencia de su país natal, fue detenida en la frontera y desde mayo del 2017 estuvo bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

En noviembre pasado decidió reportar el abuso del que habría sido víctima, el FBI inició una investigación y en enero de este año dijo a MundoHispánico a través de una entrevista vía telefónica, que había sufrido represalias después de hablar.

“Al principio cuando me tomaron la demanda, sentí como que me estaban tomando no como una víctima, sino como una criminal”, indicó Monterrosa, agregando que fue tanta la presión que intentó quitarse la vida.

Claudia Muñoz, Directora de Programas de Inmigración de Grassroots Leadership dijo a MundoHispánico que la salud de Monterrosa llegó a estar muy afectada y que temían que lo intentara nuevamente.

“Los pensamientos suicidas van y vienen otra vez, porque no le han dado la atención que necesita, si fuera una persona que no estuviera detenida y tuviéramos tendencias suicidas, habría un tratamiento que se nos podría dar”, continúo Muñoz.

Por su parte el Fondo de Defensa Legal y Educativo Mexicano-Americano (MALDEF por sus siglas en inglés) indicó a través de un comunicado que la decisión de ICE de liberar a Monterrosa-Flores se dió después de que se entablara una demanda que buscaba que la salvadoreña pudiera salir del centro de detención. La agencia federal aceptó liberarla bajo una acción diferida que detiene temporalmente su deportación.

En febrero pasado, un grupo de congresistas encabezados por Joaquín Castro y Lloyd Doggett enviaron una carta a ICE exigiendo que tomaran medidas inmediatas en los casos de abuso sexual, agregando que no se estaba poniendo en práctica la Ley Para la Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA por sus siglas en inglés) En la carta, denunciaron que hubo más de 2558 reportes de abusos sexuales y físicos por parte de ICE y solamente 28 investigaciones realizadas. El documento habló específicamente del caso de Monterrosa.

Finalmente, el sábado 17 de marzo, la organización informó que Monterrosa salió de Hutto, que se está adaptando a su nuevo entorno y recuperándose del trauma que ha experimentado, indicó que darán seguimiento con una declaración de Laura en los próximos días.